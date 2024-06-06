Среди останков рыцарей ордена Калатравы нашли тело женщины

Ученые исследовали останки 25 воинов ордена Калатравы, похороненных в период с XII по XV века на кладбище замка Сорита-де-лос-Канес в Испании. Среди останков воинов исследователи нашли останки одной женщины, которая, предположительно, тоже была воительницей. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

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Замок Сорита-де-лос-Канес, расположенный в современной испанской провинции Гвадалахара, был возведен в 852 году по приказу эмира Кордовы Мухаммеда I. Он был построен на стратегической важной позиции и защищал эмират от нападений христиан. В 1124 году тамплиеры захватили замок для Кастильского королевства. Пятьдесят лет спустя Альфонсо VIII, король Кастилии, уступил крепость основанному незадолго до этого ордену Калатравы, которому было поручено защищать границу от вторжений Альмохадского халифата. Ученые из Испании и Германии проанализировали останки 25 человек, похороненных в период с XII по XV век на кладбище замка Сорита-де-лос-Канес. Они определили рацион, образ жизни и причины смерти людей, которые, вероятно, были членами ордена Калатравы.

Ученые нашли следы насильственной смерти на 23 скелетах из 25. В основном это были проникающие колото-резаные раны и травмы, нанесенные тупым предметом. Авторы предположили, что эти воины погибли в бою.

«Мы обнаружили множество повреждений на верхней части черепа, щеках и внутренней части таза, что согласуется с гипотезой о том, что мы имеем дело с воинами», — рассказали археологи.



Исследовав пропорции скелетов, ученые неожиданно обнаружили среди останков тело женщины. Обычно скелеты мужчин и женщин имеют специфические характеристики, которые отличают их друг от друга. Легче всего понять пол по лицевым и тазовым костям. Травмы на женском скелете заставили авторов предположить, что она тоже погибла в битве. В ее повреждениях не было признаков срастания костей, то есть ранения оказались смертельными. Однако ее рацион отличался от рациона других воинов.

Авторы проанализировали кости на содержание изотопов углерода-14 и азота-15, чтобы выяснить рацион умерших людей. Когда человек потребляет пищу, углерод и азот из пищи постепенно усваиваются его организмом: они проникают в кровоток и поступают в кости. Концентрация этих веществ может служить показателем рациона.

Исследователи выяснили, что рацион рыцарей был типичным для средневекового высшего общества: в нем присутствовало значительное количество животного белка и морской рыбы. Женщина явно потребляла меньше белка, и это может указывать на ее более низкий социальный статус.

Некоторые исследователи предполагают, что она могла быть служанкой, которую при необходимости призвали присоединиться к рыцарям для защиты замка. Однако некоторые следы на костях намекают на то, что она тренировалась с мечом, как и другие члены ордена. По мнению исследователей, эта женщина была воительницей, умело владеющей мечом. Ей было около 40 лет. Она была невысокой, ниже 152 см, и средней комплекции.