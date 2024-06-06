Realme выпустила в России телефон за 15 000 рублей

В России стартовала продажа нового бюджетного смартфона Realme C65. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании «М.Видео-Эльдорадо».

Realme C65 стал первым смартфоном в своем сегменте, получившим сертификат 48-Month Fluency Rating от немецкой экспертной организации TÜV SÜD, гарантирующий 4 года плавной работы устройства. Это стало возможным благодаря восьмиядерному процессору MediaTek Helio G85 с мощными ядрами и уникальному режиму Realme AI Boost.

Смартфон оснащен емкой батареей 5000 мАч и самой мощной в сегменте зарядкой 45 Вт, которая позволяет зарядить устройство до 50% за 30 минут и до 100% за 77 минут.

Устройство также имеет 6,67-дюймовый дисплей с высоким соотношением площади экрана к корпусу, поддерживающий пиковую яркость до 625 нит и обеспечивающий ясное изображение даже на солнце. Камера с разрешением 50 МП обеспечивает высокую четкость и детализацию снимков.

Relme C65 доступен в сети «М.Видео-Эльдорадо» в двух цветах – черном и золотом, по цене от 15 тыс. руб. за версию 6+128 ГБ и от 17 тыс. за версию 8+256 ГБ.

Ранее пользователям AI Pin запретили пользоваться зарядкой в целях безопасности.