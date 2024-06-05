Tecno среднего уровня с камерами лучше, чем у конкурентов

Если кратко, то Tecno Camon 30 Pro можно считать младшей версией по отношению к Tecno Camon 30 Premier. Тут нет оптического зума, экран не такой крутой, и чуть проще внешность. Но в остальном смартфон всё ещё весьма и весьма достойный.

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Внешний вид

С фронтальной стороны Tecno Camon 30 Pro смотрится вполне прилично, если не придираться к деталям. Нижняя рамка экрана всё же толще, чем верхняя, а закругления углов экрана не совпадают с закруглениями корпуса. Хотя это и не бросается в глаза.

© Ferra.ru

Сзади можно наблюдать такую же приятную текстуру под мрамор, как и у Tecno Camon 30 Premier, разве что блок камер выглядит не так эффектно.

© Ferra.ru

Стандартный чехол у Tecno Camon 30 Pro почти такой же как у 30 Premier — пластик с кожаной текстурой (в обоих случаях это не ощущается как кожа, просто текстура такая), но опять же — из-за упрощённого блока камер смотрится это не так стильно. Причём у чехла Tecno Camon 30 Pro нет серебристой окантовки вокруг камер: таким образом если надеть чехол, смартфон будто сразу теряет в цене, вот чисто визуально.

© Ferra.ru

В остальном к Camon 30 Pro никаких претензий: удобный, в меру лёгкий, и даже порт USB-C расположен симметрично, а не как у Xiaomi 14 или iPhone 15 — со смещением к тыльной части.

Экран

Значения максимальной яркости и точности цветопередачи у экрана Tecno Camon 30 Pro хуже, чем у Tecno Camon 30 Premier, но это можно заметить только в «лабораторных условиях», и только на специальном оборудовании. «Вживую» экран всё равно классный, хотя здесь уже нет технологии LTPO — т.к. экран не умеет гибко подстраивать частоту обновления.

Tecno Camon 30 Pro Максимальный уровень яркости (авто/макс./мин.) 1000/537/2,14 кд/м2 Контрастность (больше = лучше) бесконечная Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал) 100% DeltaE (меньше = лучше) 4,72 Гамма (идеальная — 2,2) 2,2 Цветовая температура (идеальная = 6500K) 7500K

Максимальная частота обновления здесь составляет 144 Гц. Формально это больше чем 120 Гц (как у того же Tecno Camon 30 Premier), но заметить это невозможно. Уверен, в слепом тестировании никто не отличит 144 Гц от 120 Гц, а может 120 Гц матрицу банально разогнали (как это любил делать Infinix с разгоном 60 Гц дисплеев 90 Гц в дешёвых моделях, провоцируя шлейфы в отрисовке). Кстати, в настройках можно выбрать и 120 Гц.

В любом случае, экран достаточно яркий, чтобы даже в весенний солнечный полдень у вас не было проблем со считыванием любой информации.

Производительность и автономность

Как и старшая модель, Tecno Camon 30 Pro работает на процессоре Mediatek Dimensity 8200 Ultimate. Соответственно, и производительность здесь с учётом погрешности такая же.

© Ferra.ru

© Ferra.ru

© Ferra.ru

А вот по автономности Tecno Camon 30 Pro ощутимо выносливее, чем Premier, что даже странно, учитывая, что у последнего есть LTPO-экран (то есть возможность сбрасывать частоту вплоть до 1 Гц, если 120 Гц не нужны, когда вы медленно читаете текст и ничего не листаете, например).

И, по идее, должно быть всё наоборот. Но что имеем, то имеем.

© Ferra.ru

Камера

Как и старшая модель, Tecno Camon 30 Premier, в Tecno Camon 30 Pro основной модуль камеры основан на сенсоре Sony IMX890 с оптическим стабилизатором. Это был топовый сенсор в 2023 г. (такая камера устанавливалась в OnePlus 11, Asus Zenfone 11 Ultra, Oppo Find X6, Realme GT3), а в 2024 г. это уже сенсор для смартфонов среднего класса, у которых акцент установлен не на игровую составляющую (как у Xiaomi Poco F-серии или всяких Infinix GT), а на качество съёмки фото и, в меньшей степени, видео (IMX890 из новых смартфонов установлен в Realme 12 Pro+, OnePlus 12R, OnePlus Nord 3, Oppo Reno 12 Pro, Nothing Phone и др.).

Как и у старшей модели Camon 30 Premier, здесь все камеры по 50 мегапикселей, и на все камеры (включая селфи) возможна съёмка видео в 4K/60, что, кстати, до сих пор было доступно только в флагманских смартфонах за 70+ тысяч рублей, например. Главное отличие от Tecno Camon 30 Premier — отсутствие оптического зума, ну и в целом более скучный вид (именно с точки зрения внешности) блока камер.

© Ferra.ru

© Ferra.ru

© Ferra.ru

© Ferra.ru

© Ferra.ru

© Ferra.ru

© Ferra.ru

© Ferra.ru

© Ferra.ru

© Ferra.ru

В остальном — это хорошие камеры, которые выдают отличные результаты, в том числе ночью. Хотя, иногда алгоритмы слишком стараются и чрезмерно высветляют снимок.

© Ferra.ru

© Ferra.ru

© Ferra.ru

© Ferra.ru

© Ferra.ru

© Ferra.ru

© Ferra.ru

Но главное — за всё время тестирования у меня не забраковалась ни одна фотография из-за смазов или ещё чего-нибудь такого. Просто навёл, снял, и получил классную и резкую фотку.

© Ferra.ru

© Ferra.ru

© Ferra.ru

© Ferra.ru

© Ferra.ru

© Ferra.ru

Ну и по видео тут тоже всё прекрасно. Для дополнительной стабилизации можно включить соответствующую настройку в интерфейсе, тогда можно снимать максимум в 4K/30, но и у Tecno Camon 30 Premier то же самое.

Конкуренты

Tecno Camon 30 Pro Realme 12 Pro HONOR 90 Операционная система Android 14 + HIOS 14 Android 13 + Realme UI 5.0 Android13 + MagicOS 7.1 Экран 6,78’’, 1080x2436 пикс., 393 ppi, AMOLED 144 Гц 6,7’’, 1080x2412 пикс., 20:9, AMOLED 120 Гц, 394 ppi 6,7’’, 1200x2664 пикс., 20:9, AMOLED 120 Гц, 435 ppi Процессор MediaTek Dimensity 8200 Ultimate, 1x Cortex-A78 3,1 ГГц + 3x Cortex-A78 3,0 ГГц + 4x Cortex-A55 2,0 ГГц Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, 4х Cortex-A78 2,2 ГГц + 4х Cortex-A55 1,8 ГГц Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition, 2,5 ГГц Cortex-A710 + 3х 2,36 GHz Cortex-A710 + 4x 1,8 GHz Cortex-A510 Графика Mali-G610 MC6 Adreno 710 Adreno 664 Оперативная память 12 Гбайт 8/12 Гбайт 8/12/16 Гбайт Накопитель 256/512 Гбайт 128/256/512 Гбайт 256/512 Гбайт Связь 5G, NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.3, GPS, GLONASS, BeiDou, IR, FM 5G, NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac/6), Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS, BeiDou 5G, NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac/6), Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS, BeiDou Камеры Основная тройная: 50 Мп f/1,9 OIS + 50 Мп f/2,2 (сверхширик) + 2 Мп (сенсор глубины), качество видео: до 2160@60 FPS, Фронтальная: 50 Мп f/2,5 Основная тройная: 50 Мп f/1,8 OIS + 32 Мп f/2,0 (зум 2х) OIS + 8 Мп f/2,2 (сверхширик), качество видео: до 2160@30 FPS, фронтальная: 16 Мп f/2,4 Основная тройная: 200 Мп f/1,9 + 12 Мп f/2,2 (сверхширик) + 2 Мп (сенсор глубины) f/2,4, качество видео: до 2160@30 FPS, фронтальная: 50 Мп f/2,4 Аккумулятор 5000 мАч 5000 мАч 5000 мАч Мощность зарядки 70 Вт 67 Вт 66 Вт Беспроводная зарядка нет нет нет Размеры 164х74,5х7,7 мм 161,5x74x8,8 мм 161,9x74,1x7,8 мм Масса 188,6 г 190 г 183 г Класс защиты IP53 нет нет Цена от 45 тысяч рублей (256 Гбайт) от 37 тысяч рублей (256 Гбайт) от 40 тысяч рублей (256 Гбайт)

Realme 12 Pro

© Realme

Модель от Realme порадует хорошей, но чуть менее флагманской камерой, зато с 2х оптическим зумом. Процессор у Realme 12 Pro слабее, чем у Tecno Camon 30 Pro, зато смартфоны Realme при тех же 5000 мАч ощутимо дольше работают от аккумулятора за счёт ухищрений в прошивке (это касается даже тех моделей, где стоят топовые процессоры, типа Realme GT3). Ещё Realme чуть лучше защищён от песка и влаги (стандарт защиты IP65), тогда как у Tecno Camon 30 Pro только стандартные IP53.

Также можно рассмотреть и более дорогую модель, Realme 12 Pro+ — там уже и основная камера как у Tecno, и оптический зум 3х с классным качеством — в этом случае уже по фото Realme выдаст качество выше, чем Tecno, но вот по видеосъёмке Realme 12 Pro/12 Pro+ сильно уступают.

Honor 90

© Ferra.ru

Главное достоинство HONOR 90 — его потрясающий экран. Отличная цветопередача, чёткость, ну и вдруг вам нравятся изгибы по краям (лично мне — нет). В остальном, впрочем, Tecno будет лучше: мощнее процессор, выше качество и фото, и видеосъёмки. Автономность при этом плюс-минус такая же, как у Tecno Camon 30 Pro.

В общем, смартфон для фанатов бренда HONOR или для тех, кому такая внешность больше по душе.

Итого

Всё более чем серьёзно — Tecno буквально идут в атаку. В прошлом году даже топовый по камерам Tecno Camon 20 Premier не вывозил конкуренцию почти ни в чём, кроме объёма памяти на потраченный рубль, а сегодня Camon 30 Premier — вообще лучшее вложение тех денег, что за него просят в этих ваших DNS'ах, Ситилинках и прочих М.Видео (с AliExpress, как водится, можно притащить Realme или Vivo iQOO с более привлекательными характеристиками, даже с учётом всех пошлин).

Tecno Camon 30 Pro из нашего сегодняшнего обзора слегка попроще и подешевле, но пока он выглядит выгоднее даже самых новых и равных по цене моделей Realme, если не брать в расчёт автономность (она у Tecno неплохая, но у Realme — лучшая).

Впервые в истории Tecno их смартфоны среднего уровня (мде, 35-45 тысяч рублей уже стали средним уровнем, рывок так рывок) оказались лучшими на рынке по соотношению цены и... не только характеристик, но и практического качества (камеры с крутыми параметрами есть у всех, и были у Tecno раньше, но только в Camon 30 серии их научили фотографировать на все деньги). Цена теперь тоже заставляет офигевать, потому что Transsion (Tecno, Infinix, Itel), как вы видите, совсем недолго были скромными в расценках на смартфоны. Как только Samsung и остальные конкуренты самоликвидировались из-за санкций (точнее, продолжают притаскивать мобильники из-под полы, но делают вид, что это происходит без ведома штаб-квартиры), Transsion нарастили продажи, постепенно научились делать не «камера снимает так себе, зато дёшево», а «теперь всё нормально, но дорого, как и у всех остальных» смартфоны. Ну а что вы хотели, если Xiaomi теперь тоже считают себя люксом и ломят цены выше, чем у iPhone или Samsung? Потому что могут и потому что конкуренция понемногу загибается, владельцы китайских кроссоверов по российским ценам не дадут соврать.

Придраться к Tecno Camon 30 Pro можно, но существенных поводов нет — плюсов у него ощутимо больше, чем минусов.

Единственное, что можно противопоставить покупке Tecno Camon 30 Pro/Premier — возможность купить флагманский Samsung трёхлетней давности примерно за те же деньги. Скажем, Samsung Galaxy S21 даже в DNS продаётся за 50 тысяч рублей, а Galaxy S21 FE — за 46 тысяч. Правда, это 128 Гбайт, а у Tecno аж 512 Гбайт. Лично для меня смартфон с памятью меньше 512 Гбайт в 2024 г. — это не смартфон, а недоразумение, но многие знакомые не понимают моих запросов, и ходят с 128/256 Гбайт спокойно — вдруг, у вас тоже запросы скромные.

(И ещё не факт, что этот трёхлетний Samsung будет во всём лучше. По скорости зарядки и автономности точно хуже, да и корейцы традиционно добивают до уровня хлама скорость работы старых смартфонов новыми прошивками).