Tecno среднего уровня с камерами лучше, чем у конкурентов. Только за всё нужно платить
Если кратко, то Tecno Camon 30 Pro можно считать младшей версией по отношению к Tecno Camon 30 Premier. Тут нет оптического зума, экран не такой крутой, и чуть проще внешность. Но в остальном смартфон всё ещё весьма и весьма достойный.
Внешний вид
С фронтальной стороны Tecno Camon 30 Pro смотрится вполне прилично, если не придираться к деталям. Нижняя рамка экрана всё же толще, чем верхняя, а закругления углов экрана не совпадают с закруглениями корпуса. Хотя это и не бросается в глаза.
Сзади можно наблюдать такую же приятную текстуру под мрамор, как и у Tecno Camon 30 Premier, разве что блок камер выглядит не так эффектно.
Стандартный чехол у Tecno Camon 30 Pro почти такой же как у 30 Premier — пластик с кожаной текстурой (в обоих случаях это не ощущается как кожа, просто текстура такая), но опять же — из-за упрощённого блока камер смотрится это не так стильно. Причём у чехла Tecno Camon 30 Pro нет серебристой окантовки вокруг камер: таким образом если надеть чехол, смартфон будто сразу теряет в цене, вот чисто визуально.
В остальном к Camon 30 Pro никаких претензий: удобный, в меру лёгкий, и даже порт USB-C расположен симметрично, а не как у Xiaomi 14 или iPhone 15 — со смещением к тыльной части.
Экран
Значения максимальной яркости и точности цветопередачи у экрана Tecno Camon 30 Pro хуже, чем у Tecno Camon 30 Premier, но это можно заметить только в «лабораторных условиях», и только на специальном оборудовании. «Вживую» экран всё равно классный, хотя здесь уже нет технологии LTPO — т.к. экран не умеет гибко подстраивать частоту обновления.
Tecno Camon 30 Pro Максимальный уровень яркости (авто/макс./мин.) 1000/537/2,14 кд/м2 Контрастность (больше = лучше) бесконечная Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал) 100% DeltaE (меньше = лучше) 4,72 Гамма (идеальная — 2,2) 2,2 Цветовая температура (идеальная = 6500K) 7500K
Максимальная частота обновления здесь составляет 144 Гц. Формально это больше чем 120 Гц (как у того же Tecno Camon 30 Premier), но заметить это невозможно. Уверен, в слепом тестировании никто не отличит 144 Гц от 120 Гц, а может 120 Гц матрицу банально разогнали (как это любил делать Infinix с разгоном 60 Гц дисплеев 90 Гц в дешёвых моделях, провоцируя шлейфы в отрисовке). Кстати, в настройках можно выбрать и 120 Гц.
В любом случае, экран достаточно яркий, чтобы даже в весенний солнечный полдень у вас не было проблем со считыванием любой информации.
Производительность и автономность
Как и старшая модель, Tecno Camon 30 Pro работает на процессоре Mediatek Dimensity 8200 Ultimate. Соответственно, и производительность здесь с учётом погрешности такая же.
А вот по автономности Tecno Camon 30 Pro ощутимо выносливее, чем Premier, что даже странно, учитывая, что у последнего есть LTPO-экран (то есть возможность сбрасывать частоту вплоть до 1 Гц, если 120 Гц не нужны, когда вы медленно читаете текст и ничего не листаете, например).
И, по идее, должно быть всё наоборот. Но что имеем, то имеем.
Камера
Как и старшая модель, Tecno Camon 30 Premier, в Tecno Camon 30 Pro основной модуль камеры основан на сенсоре Sony IMX890 с оптическим стабилизатором. Это был топовый сенсор в 2023 г. (такая камера устанавливалась в OnePlus 11, Asus Zenfone 11 Ultra, Oppo Find X6, Realme GT3), а в 2024 г. это уже сенсор для смартфонов среднего класса, у которых акцент установлен не на игровую составляющую (как у Xiaomi Poco F-серии или всяких Infinix GT), а на качество съёмки фото и, в меньшей степени, видео (IMX890 из новых смартфонов установлен в Realme 12 Pro+, OnePlus 12R, OnePlus Nord 3, Oppo Reno 12 Pro, Nothing Phone и др.).
Как и у старшей модели Camon 30 Premier, здесь все камеры по 50 мегапикселей, и на все камеры (включая селфи) возможна съёмка видео в 4K/60, что, кстати, до сих пор было доступно только в флагманских смартфонах за 70+ тысяч рублей, например. Главное отличие от Tecno Camon 30 Premier — отсутствие оптического зума, ну и в целом более скучный вид (именно с точки зрения внешности) блока камер.
В остальном — это хорошие камеры, которые выдают отличные результаты, в том числе ночью. Хотя, иногда алгоритмы слишком стараются и чрезмерно высветляют снимок.
Но главное — за всё время тестирования у меня не забраковалась ни одна фотография из-за смазов или ещё чего-нибудь такого. Просто навёл, снял, и получил классную и резкую фотку.
Ну и по видео тут тоже всё прекрасно. Для дополнительной стабилизации можно включить соответствующую настройку в интерфейсе, тогда можно снимать максимум в 4K/30, но и у Tecno Camon 30 Premier то же самое.
Конкуренты
Tecno Camon 30 Pro Realme 12 Pro HONOR 90 Операционная система Android 14 + HIOS 14 Android 13 + Realme UI 5.0 Android13 + MagicOS 7.1 Экран 6,78’’, 1080x2436 пикс., 393 ppi, AMOLED 144 Гц 6,7’’, 1080x2412 пикс., 20:9, AMOLED 120 Гц, 394 ppi 6,7’’, 1200x2664 пикс., 20:9, AMOLED 120 Гц, 435 ppi Процессор MediaTek Dimensity 8200 Ultimate, 1x Cortex-A78 3,1 ГГц + 3x Cortex-A78 3,0 ГГц + 4x Cortex-A55 2,0 ГГц Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, 4х Cortex-A78 2,2 ГГц + 4х Cortex-A55 1,8 ГГц Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition, 2,5 ГГц Cortex-A710 + 3х 2,36 GHz Cortex-A710 + 4x 1,8 GHz Cortex-A510 Графика Mali-G610 MC6 Adreno 710 Adreno 664 Оперативная память 12 Гбайт 8/12 Гбайт 8/12/16 Гбайт Накопитель 256/512 Гбайт 128/256/512 Гбайт 256/512 Гбайт Связь 5G, NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.3, GPS, GLONASS, BeiDou, IR, FM 5G, NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac/6), Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS, BeiDou 5G, NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac/6), Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS, BeiDou Камеры Основная тройная: 50 Мп f/1,9 OIS + 50 Мп f/2,2 (сверхширик) + 2 Мп (сенсор глубины), качество видео: до 2160@60 FPS, Фронтальная: 50 Мп f/2,5 Основная тройная: 50 Мп f/1,8 OIS + 32 Мп f/2,0 (зум 2х) OIS + 8 Мп f/2,2 (сверхширик), качество видео: до 2160@30 FPS, фронтальная: 16 Мп f/2,4 Основная тройная: 200 Мп f/1,9 + 12 Мп f/2,2 (сверхширик) + 2 Мп (сенсор глубины) f/2,4, качество видео: до 2160@30 FPS, фронтальная: 50 Мп f/2,4 Аккумулятор 5000 мАч 5000 мАч 5000 мАч Мощность зарядки 70 Вт 67 Вт 66 Вт Беспроводная зарядка нет нет нет Размеры 164х74,5х7,7 мм 161,5x74x8,8 мм 161,9x74,1x7,8 мм Масса 188,6 г 190 г 183 г Класс защиты IP53 нет нет Цена от 45 тысяч рублей (256 Гбайт) от 37 тысяч рублей (256 Гбайт) от 40 тысяч рублей (256 Гбайт)
Realme 12 Pro
Модель от Realme порадует хорошей, но чуть менее флагманской камерой, зато с 2х оптическим зумом. Процессор у Realme 12 Pro слабее, чем у Tecno Camon 30 Pro, зато смартфоны Realme при тех же 5000 мАч ощутимо дольше работают от аккумулятора за счёт ухищрений в прошивке (это касается даже тех моделей, где стоят топовые процессоры, типа Realme GT3). Ещё Realme чуть лучше защищён от песка и влаги (стандарт защиты IP65), тогда как у Tecno Camon 30 Pro только стандартные IP53.
Также можно рассмотреть и более дорогую модель, Realme 12 Pro+ — там уже и основная камера как у Tecno, и оптический зум 3х с классным качеством — в этом случае уже по фото Realme выдаст качество выше, чем Tecno, но вот по видеосъёмке Realme 12 Pro/12 Pro+ сильно уступают.
Honor 90
Главное достоинство HONOR 90 — его потрясающий экран. Отличная цветопередача, чёткость, ну и вдруг вам нравятся изгибы по краям (лично мне — нет). В остальном, впрочем, Tecno будет лучше: мощнее процессор, выше качество и фото, и видеосъёмки. Автономность при этом плюс-минус такая же, как у Tecno Camon 30 Pro.
В общем, смартфон для фанатов бренда HONOR или для тех, кому такая внешность больше по душе.
Итого
Всё более чем серьёзно — Tecno буквально идут в атаку. В прошлом году даже топовый по камерам Tecno Camon 20 Premier не вывозил конкуренцию почти ни в чём, кроме объёма памяти на потраченный рубль, а сегодня Camon 30 Premier — вообще лучшее вложение тех денег, что за него просят в этих ваших DNS'ах, Ситилинках и прочих М.Видео (с AliExpress, как водится, можно притащить Realme или Vivo iQOO с более привлекательными характеристиками, даже с учётом всех пошлин).
Tecno Camon 30 Pro из нашего сегодняшнего обзора слегка попроще и подешевле, но пока он выглядит выгоднее даже самых новых и равных по цене моделей Realme, если не брать в расчёт автономность (она у Tecno неплохая, но у Realme — лучшая).
Впервые в истории Tecno их смартфоны среднего уровня (мде, 35-45 тысяч рублей уже стали средним уровнем, рывок так рывок) оказались лучшими на рынке по соотношению цены и... не только характеристик, но и практического качества (камеры с крутыми параметрами есть у всех, и были у Tecno раньше, но только в Camon 30 серии их научили фотографировать на все деньги). Цена теперь тоже заставляет офигевать, потому что Transsion (Tecno, Infinix, Itel), как вы видите, совсем недолго были скромными в расценках на смартфоны. Как только Samsung и остальные конкуренты самоликвидировались из-за санкций (точнее, продолжают притаскивать мобильники из-под полы, но делают вид, что это происходит без ведома штаб-квартиры), Transsion нарастили продажи, постепенно научились делать не «камера снимает так себе, зато дёшево», а «теперь всё нормально, но дорого, как и у всех остальных» смартфоны. Ну а что вы хотели, если Xiaomi теперь тоже считают себя люксом и ломят цены выше, чем у iPhone или Samsung? Потому что могут и потому что конкуренция понемногу загибается, владельцы китайских кроссоверов по российским ценам не дадут соврать.
Придраться к Tecno Camon 30 Pro можно, но существенных поводов нет — плюсов у него ощутимо больше, чем минусов.
Единственное, что можно противопоставить покупке Tecno Camon 30 Pro/Premier — возможность купить флагманский Samsung трёхлетней давности примерно за те же деньги. Скажем, Samsung Galaxy S21 даже в DNS продаётся за 50 тысяч рублей, а Galaxy S21 FE — за 46 тысяч. Правда, это 128 Гбайт, а у Tecno аж 512 Гбайт. Лично для меня смартфон с памятью меньше 512 Гбайт в 2024 г. — это не смартфон, а недоразумение, но многие знакомые не понимают моих запросов, и ходят с 128/256 Гбайт спокойно — вдруг, у вас тоже запросы скромные.
(И ещё не факт, что этот трёхлетний Samsung будет во всём лучше. По скорости зарядки и автономности точно хуже, да и корейцы традиционно добивают до уровня хлама скорость работы старых смартфонов новыми прошивками).