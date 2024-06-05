Путешествие BepiColombo к Меркурию затянется из-за падения мощности двигателей

Миссия BepiColombo столкнулась с неожиданным падением мощности двигателей 27 апреля. Операторам удалось восстановить 90% тяги, однако причина проблемы остается неизвестной. Скорее всего, происшествие не угрожает миссии, однако путешествие может занять больше времени, чем планировали специалисты, сообщает журнал Science.

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BepiColombo — совместная автоматическая космическая миссия Европейского космического агентства и Японского агентства аэрокосмических исследований по исследованию Меркурия. Аппарат отправился в космос 20 октября 2018 года. На нем размещены Mercury Planetary Orbiter (аппарат, который построит мультиволновую карту поверхности планеты) и Mercury Magnetospheric Orbiter (аппарат для исследования магнитного поля и магнитосферы Меркурия).

Чтобы добраться до планеты, корабль должен облететь Землю, дважды пролететь мимо Венеры и трижды — мимо Меркурия. Это позволило бы замедлить аппарат настолько, чтобы вывести два научных зонда на орбиту Меркурия в 2025 году. Наблюдения должны были стартовать в 2026 году.

26 апреля BepiColombo должен был затормозить во время пролета мимо Меркурия, однако специалисты обнаружили, что мощность ионного двигателя неожиданно упала.

Почему это произошло — неизвестно. Большую часть мощности восстановить удалось (на уровне 90% от изначального). Несмотря на сбой, представители Европейского космического агентства сохраняют оптимизм и уверены, что космический корабль сможет выйти на орбиту Меркурия. А вот запланированное в 2025 году прибытие BepiColombo к ближайшей к Солнцу планете придется, судя по всему, отложить.

Если текущий уровень мощности двигателя в 90% от изначального удастся сохранить, BepiColombo сможет совершить первый пролет над Меркурием. Скорее всего, утверждают специалисты, если он будет успешен, то двигатели осилят и следующие два пролета. Более продолжительная работа двигателей компенсирует меньшую мощность.

В данный момент команда изучает влияние потери мощности на график полета, а также ищет причины проблемы с питанием.