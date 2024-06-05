Космонавт рассказал о предстоящем рекорде Кононенко по пребыванию в космосе

Космонавт Олег Кононенко установит рекорд по суммарной длительности космических полетов по возвращении на планету, заявил в беседе с НСН летчик-космонавт Герой Советского Союза, Герой России Сергей Крикалев. Он добавил, что работа вне Земли сложна и в физическом, и в эмоциональном плане.

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Это еще не рекорд, рекорд будет, когда он закончит полет. С точки зрения рекорда это технически неправильно. <…> Это как бегун: бежит по графику рекордному, хотя до финиша еще не добежал. Он действительно превысил достижение предыдущего рекордсмена — Гены Падалки. Но цифра рекорда будет зафиксирована тогда, когда он приземлится. <...> Это трудно и физически, и эмоционально, — уточнил Крикалев.



Он также обратил внимание, что процесс реабилитации космонавтов после возвращения на Землю проходит в течении полутора-двух месяцев. Однако специалисты могут ощущать последствия нахождения вне планеты после восстановления. Герой России также напомнил, что между полетами космонавта должно пройти не менее трех лет.

Кононенко ранее стал первым в мире человеком, который пробыл на околоземной орбите тысячу суток в общей сумме. В настоящее время он находится на Международной космической станции (МКС) с пятой и наиболее продолжительной для него миссией.