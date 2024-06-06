Внутри Урана и Нептуна может существовать акводиум

Ученые Сколковского института науки и технологий и китайские исследователи предложили гипотезу, что внутри Урана и Нептуна может существовать уникальная молекула, названная акводиумом. Исследование опубликовано в журнале Physical Review B.

Акводиум представляет собой молекулу воды с двумя дополнительными протонами, что придает ей двойной положительный заряд. Эта молекула, как предполагается, стабильна при высоком давлении и большом количестве протонов в недрах планет-ледяных гигантов.

Для исследования ученые использовали передовые вычислительные методы, моделируя условия высокого давления (около 1,5 миллиона атмосфер) и температуры (около трех тысяч градусов Цельсия), чтобы понять, как гидрофторидная кислота и вода взаимодействуют при этих условиях. Оказалось, что при этом появляются ионы акводия H4O2+.

Акводиум может играть важную роль в поведении и свойствах водных сред, находящихся при высоком давлении, способствуя формированию магнитных полей Урана и Нептуна. Авторы предполагают, что в таких экстремальных условиях акводий мог бы образовывать пока неизвестные минералы.