Boeing осуществил первый пилотируемый запуск Starliner к МКС

Компания Boeing осуществила первый пилотируемый запуск корабля Starliner к Международной космической станции (МКС). Трансляция ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

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Корабль стартовал с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида в 17:52 по московскому времени. На его борту находятся астронавты NASA Бутч Уилмор и Сунита Уильямс. По предварительным данным, время полета до орбитальной станции превысит 24 часа.

Изначально запуск планировался на 6 мая, однако из-за возникших проблем его перенесли на 1 июня. Когда попытка вновь не удалась, произошел еще один перенос. В последний раз корабль не удалось отправить из-за неполадок в работе наземного оборудования.

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