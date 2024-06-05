Эксперты назвали пять привычек, которые убивают смартфоны

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко рассказал агентству «Прайм» о привычках, которые могут нанести вред смартфону и сократить его срок службы.

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Современные смартфоны используют литий-ионные аккумуляторы, которые лучше не разряжать до нуля и не заряжать до 100%. Это может сократить срок их службы. Оставлять смартфон заряжаться на всю ночь также не рекомендуется, так как это может привести к перегреву и сокращению срока службы аккумулятора. Лучше всего заряжать смартфон до 80-90% и снимать его с зарядки перед сном.

Хранение смартфона в условиях, не соответствующих ограничениям температуры, может нанести вред аккумулятору. Согласно данным Роскачества, не следует оставлять телефон под открытым солнцем, так как это может привести к перегреву и выключению устройства. Также не рекомендуется хранить смартфон в местах с высокой влажностью, так как это может повлиять на сохранность внутренних компонентов.

По статистике, самой частой причиной обращения в сервисный центр являются физические повреждения смартфона. Чтобы свести последствия неосторожного обращения к минимуму, рекомендуется использовать специальные чехлы и защитные стекла.

Большинство советов из интернета по просушке смартфона, упавшего в воду, лучше игнорировать. Сушка смартфона в рисе или с помощью фена неэффективна и может привести к дополнительным повреждениям.

Обновления операционной системы и приложений играют ключевую роль в обеспечении безопасности и стабильности работы смартфона. Отсутствие обновлений делает смартфон уязвимым для кибератак.

Постоянное использование смартфона с заполненной памятью может замедлить его работу и привести к сбоям. Большинство программ потребляют ресурсы устройства, даже если они неактивны. Это приводит к быстрому разряду батареи и снижению производительности устройства.