Сноуден рассказал о попытке государств захватить контроль над ИИ

Государства и корпорации пытаются захватить контроль над искусственным интеллектом, чтобы продвигать свою политику с его помощью. Такое заявление сделал бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден, передает Bloomberg.

Он отметил, что мир стал свидетелем «рождения ребенка с совершенно новой технологией, вокруг которого уже начинают кружить оборотни».

«Правительства и корпорации пытаются захватить контроль над искусственным интеллектом, что потенциально делает быстро развивающуюся технологию менее полезной», — указал Сноуден.



Он добавил, что пока США еще работают над своим подходом регулирования ИИ, ЕС принял закон, налаживающий ограничения на технологию, а Китай запретил компаниям производить услуги на его основе без соответствующих разрешений. Все это, по словам Сноудена, вызывает у него обеспокоенность, поскольку это приведет к тому, что государства и корпорации попытаются «внедрить свою политику в технологию и навязать ее».

При этом он считает, что в итоге попытки контролировать ИИ не увенчаются успехом, потому что он развивается слишком быстро. На этом фоне Сноуден призвал убедиться, что, когда государства и корпорации построят вокруг искусственного интеллекта «плотину, она не остановит его поток».