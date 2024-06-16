Как живут в Ла-Ринконаде — самом высоком населенном пункте на Земле

Почти 80 млн человек на Земле живут на высоте как минимум 2 500 метров над уровнем моря. Некоторые из высочайших населенных пунктов на планете находятся в Китае и Индии, но самый высокий из них — в Перу. Портал livescience.com рассказал о Ла-Ринконаде — одном из самых суровых городов в мире.

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Ла-Ринконада — городок в Перу, чьи 50 000 жителей обитают на высоте от 5 000 до 5 300 метров над уровнем моря. Там нет ни водопровода, ни утилизации мусора. Пищу закупают из регионов, расположенных ниже, а электричество в городе появилось только в 2000-х.

Ла-Ринконада известен добычей золота: поселение зародилось как временный лагерь для шахтеров более 60 лет назад. Однако ценой месторождения стали крайне тяжелые условия жизни. Если вы, будучи человеком, не родившимся на экстремальной высоте, поднимитесь в город, то сразу заметите, как ваше дыхание и пульс учащаются. Сердце и легкие работают активнее, потому что на такой высоте воздух содержит меньше кислорода. Если точнее, примерно на 40% меньше.

На первых порах концентрация гемоглобина в крови также снизится. Чем больше высота, тем более сильной будет реакция организма. Некоторые люди на этом фоне становятся жертвами горной болезни: они страдают головными болями, усталостью, тошнотой и потерей аппетита из-за того, что тело пытается приспособиться к низкому содержанию кислорода.

Примерно через неделю или две пульс и дыхание человека немного стабилизируются, т.к. организм начинает вырабатывать больше красных кровяных телец и гемоглобина. Однако коренные жители региона приспособились к высоте многими способами. Например, ученые считают, что обитатели высокогорных регионов имеют повышенный объем легких.

Например, жители Анд, как правило, обладают высокой концентрацией гемоглобина в крови, что делает ее гуще. Так они получают больше кислорода в крови, но, как следствие, чаще становятся жертвами болезни Монге. Синдром, возникающий из-за чрезмерной выработки красных кровяных телец, выражается в утомлении, одышке и болях. Примерно каждый четвертый житель Ла-Риинконады страдает болезнью Монге.

В то же время, обитатели Тибетских гор не имеют высоких уровней гемоглобина. Они меньше рискуют развить горную болезнь, но при этом компенсируют недостаток кислорода повышенным кровообращением. По мнению ученых, это результат мутации в гене EPAS1, который, возможно, достался тибетцам по наследству от вымершего предка — Денисовского человека.