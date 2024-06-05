Adata показала консоль XPG NIA с широкой кастомизацией дизайна

На выставке Computex 2024 компания Adata представила портативную консоль XPG NIA, которая получила уникальные функции. Об этом сообщает портал Videocardz.

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Одна из ключевых особенностей новинки заключается в том, что дизайн XPG NIA предусматривает индивидуальную настройку с использованием деталей, напечатанных на 3D-принтере, что открывает широкие возможности для кастомизации. Пользователи также получат возможность извлечения материнской платы для замены некоторых компонентов.

Консоль оснащена 7-дюймовым экраном с регулируемым углом наклона и оперативной памятью LPDDR5X (LPCAMM2) с возможностью замены благодаря отсутствию прямой пайки на материнскую плату. Какие-либо подробные характеристики Adata XPG NIA пока не раскрываются. Предполагается, что новинка получит процессоры AMD Ryzen Z1 Extreme, Ryzen 7 8840U или Ryzen AI 300.

Выход устройства запланирован на 2025 год по цене менее $600 (около 53,2 тыс. руб.), что дешевле многих конкурентов. Предполагается, что в продажу консоль поступит после выставки CES 2025.

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