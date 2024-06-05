Представлен ноутбук с 2,5-метровым AR-экраном

Компания Sightful представила свой новый продукт – ноутбук без экрана Spacetop G1, работающий в паре с очками дополненной реальности. Это решение, как пишет Engadget, позволяет избавиться от неудобств, связанных с использованием тяжелых гарнитур, таких как Apple Vision Pro, которые могут стать раздражающим фактором при длительной работе.

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Spacetop G1 позиционируется как «ноутбук для эры пространственных вычислений». Он представляет собой пару очков дополненной реальности от Xreal, подключенных к устройству, похожему на нижнюю часть ноутбука.

Устройство оснащено процессором Qualcomm Snapdragon QCS8550, 16 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти для хранения данных. Очки Spacetop G1 оборудованы парой OLED-дисплеев с разрешением 1920 на 1080 пикселей, частотой обновления 90 Гц, а также поддержкой специальных линз с диоптриями. Диагональ виртуального экрана достигает 100 дюймов, что равно 254 сантиметрам.

Spacetop G1 поддерживает Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, SIM-карты, 5G и 4G, что позволяет использовать его в различных сценариях. Например, можно работать с настоящим монитором в офисе, а затем продолжить проект в самолете или в любом другом месте. Кроме того, устройство оснащено двумя портами USB-C, к которым можно подключить различные периферийные устройства.

Новый ноутбук от Sightful стоит $1900 (примерно 169 тыс. руб. по курсу на 5 июня 2024 года).

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