Представлен ноутбук с 2,5-метровым AR-экраном

Engadget: Sightful показала ноутбук Spacetop G1 с AR-очками вместо дисплея
Компания Sightful представила свой новый продукт – ноутбук без экрана Spacetop G1, работающий в паре с очками дополненной реальности. Это решение, как пишет Engadget, позволяет избавиться от неудобств, связанных с использованием тяжелых гарнитур, таких как Apple Vision Pro, которые могут стать раздражающим фактором при длительной работе.
Spacetop G1 позиционируется как «ноутбук для эры пространственных вычислений». Он представляет собой пару очков дополненной реальности от Xreal, подключенных к устройству, похожему на нижнюю часть ноутбука.
Устройство оснащено процессором Qualcomm Snapdragon QCS8550, 16 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти для хранения данных. Очки Spacetop G1 оборудованы парой OLED-дисплеев с разрешением 1920 на 1080 пикселей, частотой обновления 90 Гц, а также поддержкой специальных линз с диоптриями. Диагональ виртуального экрана достигает 100 дюймов, что равно 254 сантиметрам.
Spacetop G1 поддерживает Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, SIM-карты, 5G и 4G, что позволяет использовать его в различных сценариях. Например, можно работать с настоящим монитором в офисе, а затем продолжить проект в самолете или в любом другом месте. Кроме того, устройство оснащено двумя портами USB-C, к которым можно подключить различные периферийные устройства.
Новый ноутбук от Sightful стоит $1900 (примерно 169 тыс. руб. по курсу на 5 июня 2024 года).
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