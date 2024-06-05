Хакеры взломали аккаунты Пэрис Хилтон и CNN в TikTok

TikTok столкнулся с кибератакой, в результате которой были взломаны аккаунты нескольких знаменитостей и брендов, принадлежащих в том числе CNN, Sony и певице Пэрис Хилтон. Об этом сообщил журнал Forbes.

Как отметил в интервью журналу представитель платформы Алекс Хаурек, служба безопасности соцсети "осведомлена о наличии возможной уязвимости в системе, которая была использована в отношении ряда аккаунтов брендов и знаменитостей".

"Мы ведем работу непосредственно с владельцами взломанных аккаунтов для восстановления доступа к ним при необходимости", - сказал Хаурек.



Кибератака была совершена с помощью вредоносной программы, которая запускается при нажатии кнопки для отправки личных сообщений, пишет журнал. Представитель TikTok отказался ответить, сколько аккаунтов взломали хакеры и была ли решена проблема в системе безопасности соцсети.

За последние несколько лет платформа пекинской компании ByteDance, которой принадлежит соцсеть, неоднократно подвергалась кибератакам. В 2022 году исследователи Microsoft обнаружили уязвимость в приложении TikTok для Android, которая позволяла получать доступ к учетным данным пользователей после одного клика по специально созданной ссылке. Летом 2023 года, незадолго до начала президентских выборов в Турции, хакеры взломали 700 тыс. турецких аккаунтов в TikTok из-за использования соцсетью небезопасных каналов двухфакторной аутентификации по СМС.