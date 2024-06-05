Apple не захотела платить «Лаборатории Касперского» за найденные уязвимости

Руководитель исследовательского центра «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов рассказал в интервью каналу RTVI о том, что Apple не захотела выплатить компании причитающиеся по традиции bug bounty — деньги за обнаруженную уязвимость.

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По словам Галова, в 2023 году «Лабораторией Касперского» в iOS была обнаружена глобальная киберпреступная кампания, которую специалисты назвали «самой изощрённой». Хакеры могли незаметно внедрить на любой iPhone шпионский модуль посредством обычного сообщения в iMessage. Пользователю даже не нужно было переходить по ссылкам или на что-то нажимать.

Но при открытии вполне обычного с виду сообщения запускался эксплойт. Причём речь шла о продуманных до мелочей атаках нулевого дня (zero-day) и взломе без взаимодействия с пользователем (zero-click).

Эксперты «Лаборатории Касперского» выслали Apple отчёт, за что обычно полагается вознаграждение: в данном случае речь шла об $1 млн. Но Apple этого не сделала, сославшись на внутреннюю политику, и без объяснения причин.

Галов отметил, что компания, которую он представляет, в вознаграждении не нуждается. Но принято отправлять эти деньги на благотворительность. Однако и для этого Apple деньги выплачивать отказалась.