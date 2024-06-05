Легендарный «Хаббл» больше не сможет полноценно снимать близкие планеты

Космический телескоп «Хаббл», являющийся краеугольным камнем астрономических исследований на протяжении почти 35 лет, будет работать на одном гироскопе, чтобы продлить срок своей эксплуатации. NASA объявило об этом решении после того, как из строя вышли четыре из шести гироскопов, необходимых для ориентации телескопа.

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Запущенный в 1990 году, «Хаббл» открывает беспрецедентные виды на Вселенную. Несмотря на многочисленные миссии по обслуживанию, последняя из которых состоялась в 2009 году, стареющие гироскопы часто приводили к активации безопасного режима, останавливая научные операции.

Работа на одном гироскопе несколько снизит эффективность, что приведет к потере 12% времени наблюдений и ограничит возможности телескопа по наблюдению за близлежащими объектами, такими как Венера и Луна. Однако этот шаг позволит продлить срок службы «Хаббла» до 2035 года и сохранить его роль наряду с космическим телескопом Джеймса Уэбба.

NASA отклонило идею коммерческого обслуживания, предложенную миллиардером Джаредом Айзекманом, решив позволить «Хабблу» продолжить свое наследие при минимальном вмешательстве.