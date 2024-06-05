Раскрыты дизайн и характеристики недорогих смарт-часов от Samsung

Компания Samsung выпустит бюджетные смарт-часы Galaxy Watch FE, которые получат схожий со старой моделью 2021 года дизайн. Об этом сообщает портал GSMArena.

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Дизайн часов стал известен благодаря публикации инсайдера Sudhanshu Ambhore постеров, на которых внимательные пользователи разглядели сходство с Galaxy Watch4, выходивших еще в 2021 году. Однако, судя по утечкам, устройства все же будут отличаться как минимум тем, что новинка предложит экран меньшего размера (1,2 дюйма в Watch FE вместо 1,4 в Watch4). При этом дизайн, процессор и объем памяти в обоих случаях будут идентичны.

Samsung Galaxy Watch FE уже прошли сертификацию Bluetooth SIG, что подтвердило название часов и их скорый выход. Ранее предполагалось, что новинку представят под названием Galaxy Watch4 (2024).

По данным инсайдера MysteryLupin, часы Galaxy Watch FE будут продаваться за €199 (около 19,2 тыс. руб.). Этот же источник обнаружил, что при покупке смартфонов серии Galaxy S24 с тарифным планом от оператора Orange пользователям будут в подарок выдавать Watch FE. Эта акция продлится до 30 июня. Таким образом, новинку представят раньше, чем Galaxy Watch7 и Galaxy Watch Ultra, анонс которых запланирован на 10 июля.

Ранее сообщалось, что Apple запатентовала наушники AirPods с сенсорным экраном в кейсе.