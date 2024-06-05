Хакеры нарушили работу крупнейших больниц Лондона

Атака вымогательским ПО серьезно нарушила работу крупных больниц NHS в Лондоне, что привело к отмене некоторых операций и различных проверок. Атака в первую очередь затронула Guy’s and St Thomas' NHS Trust, а также King’s College Hospital, поскольку была направлена на Synnovis, частного поставщика патологоанатомических услуг.

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Программа-вымогатель, блокирующая компьютерные системы, заставила эти больницы вернуться к использованию бумаги во многих процессах, что привело к значительным задержкам в работе. Эта атака стала третьим подобным инцидентом в этом году для материнской компании Synnovis, Synlab Group, которая столкнулась с подобными нарушениями в других своих европейских филиалах.

В настоящее время NHS и пострадавшие больницы работают над смягчением последствий и восстановлением обслуживания.