Ученые выяснили, почему аборигены Тундры так и не стали христианами

Основная причина неудачи православной миссии среди коренных жителей Зауральской тундры в первой половине 19-го века - фазовое изменение климата региона, которое неблагоприятно отразилось на традиционном хозяйственном укладе населения. Это следует из данных, представленных в издании «Российская история».

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Указанный факт установили в Тюменском государственном университете (ТюмГУ). Там отметили, что миссионерская деятельность на крайнем севере Зауралья (Нижнее Приобье) началась в декабре 1828 года с указа Святейшего Синода «Об учреждении в Тобольской и Казанской епархиях миссионеров для обращения в православие иноверцев».

Сообщается, что в 1832 году архиепископ Евгений (Казанцев) решил инициировать Обдорскую православную миссию. Это была одна из самых неудачных попыток христианской проповеди в Зауральской тундре. Она длилась всего восемь месяцев, а крестились благодаря ей только 17 человек.