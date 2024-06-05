Onyx Boox привез в Россию цветной ридер Raphael

Китайский бренд ONYX BOOX запустил на российском рынке новый ридер Raphael.

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Это первая цветная 7-дюймовая модель в продуктовой линейке компании.

Дисплей сенсорный и изготовлен по фирменной технологии E Ink Kaleido 3. Он отображает до 4096 цветов и имеет подсветку MOON Light 2 с регулировкой цветовой температуры. По заверениям производителя, экран не подвержен мерцанию и его комфортно использовать в условиях плохого освещения, а поддержка функции SNOW Field снижает количество артефактов при частичном обновлении экрана, улучшая качество изображения. Сверху установлена дополнительная защита от царапин и повреждений - защитное стекло ONYX Glass.

Аппаратная платформа ридера базируется на современном 4-ядерном процессоре и 2 ГБ оперативной памяти. Встроенный Wi-Fi-модуль двухдиапазонный - на 2,4 ГГц и 5 ГГц. Bluetooth нумеруется версией 5.0.

Под хранение пользовательских файлов отведено 32 Гб, хранилище можно увеличить при помощи microSD. Зарядный разъем USB Type-C поддерживает OTG-подключения. Для воспроизведения аудиокниг, музыки и другого аудио-контента предусмотрен встроенный динамик, также есть микрофон, который может пригодиться для создания быстрых голосовых заметок.

Модель работает под управлением ОС Android 11 и позволяет устанавливать и использовать сторонние приложения, предустановлен магазин приложений RuStore.

Для комфортного чтения ридер имеет два предустановленных приложения для чтения: AlReaderX Pro и NeoReader.

Модель выполнена в тонком компактном корпусе, оборудованном физическими кнопками листания. Емкостью аккумулятора равна 2300 мАч. В комплекте поставляется обложка, защищающая экран при транспортировке и обеспечивающая дополнительное удобство при использовании.

Прием предварительных заказов уже стартовал - цена на модель в корпусе черного цвета равна 27 990 рублей.