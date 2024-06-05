Представлен полноценный конкурент Steam Deck на Windows от Zotac

Компания Zotac представила портативную консоль под названием Zone с ярким OLED-дисплеем на 120 Гц. Об этом сообщает портал PCWorld.

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Фронтальная панель новинки во многом напоминает таковую в Steam Deck, в особенности благодаря наличию двух трекпадов и 7-дюймовому OLED-экрану с разрешением 800p, частотой обновления изображения 120 Гц и яркостью 800 нит.

За производительность устройства отвечает процессор AMD Ryzen 7 8840U, дополненный оперативной памятью DDR5 на 16 ГБ и SSD-накопителем емкостью 512 ГБ формата M.2 2280.

Ключевым отличием Zotac Zone от многих конкурентов стало расположение стиков — пока все производители придерживаются дизайна в стиле Xbox, тут они расположены как на геймпадах PlayStation, то есть симметрично. Отмечается, что стики оснащены датчиком Холла, благодаря чему они могут предложить высокую точность и слабую подверженность дрифту.

Среди прочих особенностей консоли называют наличие двух разъемов USB-C, встроенной ножки и фронтальной камеры с поддержкой Windows Hello.

Дата выхода и стоимость Zotac Zone пока не раскрываются.

Ранее была представлена Android-консоль с квадратным экраном и поддержкой игр с PS2.