Кубик Рубика: робот побил мировой рекорд другого робота

Наступило время, когда машины соревнуются по скорости не с человеком, а друг с другом. На этот раз робот из Японии собрал кубик Рубика за 0,305 секунды, побив рекорд своего автоматического предшественника в 0,38 сек. Это время в 10 раз меньше лучшего результата человека.

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В июне прошлого года на соревнованиях в Калифорнии рекордсменом стал американец Макс Парк. Ему потребовалось 3,13 сек, чтобы каждая из граней кубика 3x3 состояла из квадратов одного цвета.

Можно оценить, насколько сильно продвинулся технологический прогресс: в 2009 году робот смог собрать кубик за минуту и четыре секунды. С тех пор разработчики старались максимально увеличить производительность механизмов. В компании Mitsubishi, где трудились над автоматическим собирателем, рассказали, что за правильное решение головоломки отвечают "компактные, мощные, реагирующие на сигнал моторы", которые позволяют вращать грани кубика на 90 градусов всего за 0,009 сек.

Осталась нерешенной проблема в самом кубике. Испытатели признались, что части головоломки нередко заедало, а несколько штук просто не выдержали быстрого вращения осей и ломались.

В Книге рекордов Гиннесса зафиксированы и другие достижения робототехники. Например, робот-прыгун, который перепрыгнул скакалку 170 раз за минуту, и робот-бегун, преодолевший стометровку за 24,73 сек. Роботу-теннисисту удалось сыграть с человеком в пинг-понг партию в 6 241 удар без остановки, а механическому баскетболисту - забросить 2020 мячей в корзину за 7 часов. Самое дальнее расстояние, пройденное умной машиной, составило 134 км. Рекорд в качестве самого большого робота-гуманоида принадлежит японскому трансформеру, его рост - 8,46 метра. Наиболее многочисленным перформансом роботов стал синхронный танец мини-гуманоидов. Всего их было задействовано 1372.