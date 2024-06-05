Названы плюсы и минусы Pixel 8a после первого знакомства

Эксперт YouTube-канала «ЧЕСТНЫЙ БЛОГ» рассказал об особенностях нового Google Pixel 8a, а также сравнил его по качеству фото и видео с конкурентами.

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В комплекте с Pixel 8a вы не получите почти ничего. Вместе со смартфоном идут лишь кабель и документы.

Дизайн у новинки узнаваемый. Задняя панель выполнена из матового пластика, при этом сам телефон небольшой. Однако всё портит дисплей с большими рамками.

Хотя сенсор стоит на Pixel 8a уже не новый, фото на основную камеру получаются хорошими. Даже в сравнении с конкурентами типа А55.

Также у Pixel 8a есть влагозащита IP67, поддержка eSIM, быстрого Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.3, NFC. Экран при этом хороший: с яркостью 2000 нит, без проблем с углами обзора. Правда, у новинки также довольно сильный ШИМ.

Работает всё очень плавно и быстро. Поддерживает смартфон зарядку всего на 18 Вт, но автономность у него приличная для Pixel: 6 часов экрана.

© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

Динамики у Pixel 8a — стерео. Они громкие, по звучанию равноценны. При этом немного не хватает средних и высоких частот.

Появились у новинки различные фишки, связанные с искусственным интеллектом. Однако функция удаления объектов на фотографиях работает очень плохо.

Основная камера на Pixel 8a имеет разрешение 64 МП, сверхширик — на 13 МП. Вы можете записывать видео максимум в 4К 60 к/с, но только на основной модуль — ширик поддерживает лишь 4К 30 к/с. Также при видеосъёмке нельзя переключаться между объективами.

Вывод

Google Pixel 8a мощнее, чем Samsung A55 и Realme 12 Pro Plus, которые находятся примерно в той же ценовой категории. Также у версии 8а хорошая автономность, производительность, но смущают рамки и разница между Pixel 8a и флагманским Pixel 8 в примерно 5 тысяч рублей.