В России растет число зависимых от цифровых технологий

В России продолжает увеличиваться количество людей, у которых есть зависимость от цифровых технологий, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование сервиса SuperJob.

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Если три года назад 42% граждан заявили, что в той или иной мере зависимы от гаджетов и интернета, то в 2024 году таковых насчитывается уже 47%. 15% россиян уверенно заявили о своей цифровой зависимости, а 32% скорее согласны с этим. 53% указали, что не наблюдают у себя зависимости: 37% скорее убеждены в этом, еще 16% категорически отрицают наличие таковых признаков.

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Также выяснилось, что чем моложе респонденты, тем чаще они отмечают у себя симптомы зависимости: 59% среди участников опроса моложе 34 лет и 41% среди тех, кто старше 45 лет.

39% россиян время от времени практикуют «цифровой детокс» и временно отказываются от использования гаджетов и интернета. Из них 11% сознательно отказываются от цифровых устройств и Сети на некоторое время в течение дня, 10% делают это несколько раз в неделю, а 9% — несколько раз в месяц. 7% отдыхают от интернета и смартфонов несколько раз в год, а 2% — раз в несколько лет.

61% участников исследования не практикуют «цифровой детокс», часть из которых не может позволить себе остаться без связи. Другие воспринимают современные технологии как естественную среду обитания и не видят необходимости отказываться от них.