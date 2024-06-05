Samsung Galaxy A35 оказался смартфоном с неожиданно качественной камерой

На YouTube-канале «Польза NET» протестировали новый Samsung Galaxy A35 и сказали, стоит ли его покупать.

В комплекте с Galaxy A35 вы получите только кабель для зарядки и документацию. Задняя панель у смартфона сделана из стекла. Оснащено устройство также защитой от воды по стандарту IP67.

Динамики у А35 стерео, но с довольно большим перекосом на нижний динамик. Дисплей имеет матрицу Super AMOLED, диагональ 6,6 дюйма, пиковая яркость — 1500 люксов, частота обновления — 120 Гц. При этом есть большие проблемы с ШИМом.

Работает Galaxy A35 на процессоре Exynos 1380. Объём оперативной памяти — 6 или 8 ГБ, внутренней — 128 или 256 ГБ. Однако по тестам результаты довольно плохие. Увидеть их вы можете ниже на изображениях.

Ёмкость аккумулятора — 5000 мА*ч. В PS Mark удалось получить 10 часов 16 минут. Поддерживает смартфон зарядку максимум на 25 Вт, а беспроводную и реверсивную — нет. В среднем до 100% он заряжается за 1 час 25 минут или 1,5 часа.

Основная камера имеет разрешение у Samsung Galaxy A35 50 МП, может записывать видео в 4К 30 к/с. Есть ещё ультраширик на 8 МП и макро на 5 МП. Фронтальный сенсор — на 13 МП с возможностью съёмки видео в 4К 30 к/с (при этом 1080p 60 к/с нет — только 30 к/с). С примерами фотографий вы можете ознакомиться ниже.

© Польза NET

© Польза NET

© Польза NET

© Польза NET

© Польза NET

© Польза NET

© Польза NET

© Польза NET

© Польза NET

© Польза NET

Вывод

Samsung Galaxy A35 стоит чересчур дорого для тех функций, что у него есть. Этот смартфон имеет проблемы с ШИМом, у него экран с довольно большими рамками, он неплохо снимает и имеет отличную операционную систему. Однако за те же деньги можно купить большое количество устройств, которые обойдут Samsung почти по всем параметрам. Имеет смысл брать этот смартфон, если вы фанат Samsung и рассматриваете А35 как альтернативу А55.