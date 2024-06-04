Названы последствия подключения племени Марубо к Starlink

Подключение племени Марубо к спутниковому интернету через сервис Starlink бизнесмена Илона Маска оказало значительное влияние на жизнь индейцев, пишет обозреватель Эндрю Корт в статье для New York Post.

По его данным, насчитывающее 2000 человек племя, живущее вдоль реки Итуи в глубине тропических лесов Амазонки, было подключено к интернету в сентябре прошлого года.

«Когда он [специалист по установке антенн] прибыл, все были счастливы. Но сейчас дела пошли хуже. Молодые люди стали ленивыми. Они изучают образ жизни белых людей», — рассказал 73-летний Цайнама Марубо (члены племени используют одну и ту же фамилию).



Альфредо Марубо заметил, что доступ к сервису привел к тому, что некоторые молодые люди славящегося целомудрием племени стали проявлять агрессивное сексуальное поведение, рассылать в соцсетях видеоролики со сценами секса.

Вместе с тем, отметил 40-летний Энок Марубо, доступ к Starlink позволяет людям обращаться к властям в случае экстренной необходимости — в случае укусов змей, при заболеваниях.

Кроме того, интернет позволил Марубо общаться с друзьями и родственниками, которые сейчас живут в других местах. Молодые люди после серфинга по бразильским сайтам рассказали журналистам, что мечтают путешествовать по миру, найти интересную работу в Сан-Паулу.

Энок пояснил также, что у сервиса есть и недостатки. Часть молодежи утратила интерес к труду, рыбалке, выращиванию растений. Он добавил, что в связи с этим лидеры Марубо ограничили доступ к интернету, разрешили заходить на два часа каждое утро и на пять часов каждый вечер.