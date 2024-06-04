В России разработали судно на воздушной подушке

В России разработали сверхлёгкое судно на воздушной подушке для МЧС.

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Российская компания «Авиа-профит» на выставке в парке «Патриот» представила новую модель судна на воздушной подушке под названием «Ладья», предназначенную для спасения людей. Это судно способно развивать высокие скорости на различных поверхностях: до 55 км/ч на земле, до 75 км/ч на воде и до 100 км/ч по льду. Благодаря лёгкому алюминиевому корпусу судно имеет большой запас хода — до 500 км.

Генеральный директор компании, Сергей Тюличкин, отметил, что технические характеристики судна «Ладья» идеально подходят для задач спасения людей, особенно в ситуациях, требующих быстрой реакции и маневренности. По его словам, алюминиевый корпус обеспечивает не только прочность и долговечность, но и защиту от коррозии, что позволяет использовать судно долгие годы даже в агрессивных водных условиях.