«Тайны возникновения жизни»: зачем Китаю понадобилась обратная сторона Луны

Китайский зонд «Чанъэ-6» приземлился в неизведанном месте, куда почти никто пока не пытался добраться — на обратной стороне Луны. Он должен собрать образцы грунта, которые 25 июня будут доставлены на Землю. «Вечерняя Москва» узнала у вице-президента Федерации космонавтики РФ Олега Мухина, какую важность имеет экспедиция.

Получать необходимые образцы китайский аппарат будет при помощи роботизированной руки, которая позволит собрать 1,5 килограмма грунта с поверхности и 0,5 килограмма из глубины — посредством специального бура. Эти пробы должны помочь ученым определить, есть ли запасы водного льда в недрах Луны.

— Луна вращается вокруг Земли таким образом, что обратную сторону нашего спутника мы не видим. Поэтому ее тяжело изучать, и новые образцы грунта важно собрать и исследовать, чтобы в том числе узнать больше о тайнах возникновения нашей жизни, — рассказывает «Вечерней Москве» Олег Мухин. — Нужно понимать, что Луна — это следующая остановка и промежуточная точка для дальнейшего освоения человеком космоса. Если на ней удастся обнаружить воду, то нам не нужно будет тратить ресурсы, чтобы доставлять ее на спутник. Это сократит расходы на будущие экспедиции.



По словам Олега Мухина, несмотря на отсутствие атмосферы, теоретически вода на поверхности Луны есть.

— Помимо нее мы также имеем шанс обнаружить новые химические элементы. Например, в собранных прошлыми экспедициями образцах грунта Луны ученые в свое время обнаружили дейтерий (стабильный изотоп водорода. — «ВМ»), — отмечает в беседе с «Вечерней Москвой» Олег Мухин. — Этот элемент открывал возможность создания на спутнике Земли атомной электростанции для обеспечения электричеством жилищ колонистов.



Олег Артемьев, герой РФ, космонавт-испытатель:

— Космическая экспедиция КНР позволит определить место, где на Луне будет располагаться исследовательская станция. Новые данные о составе грунта спутника Земли позволят определить, где на нем может находиться вода. Ее наличие косвенно подтверждалось предыдущими исследованиями, но нужно подкрепить их доказательствами.



РОБОТЫ-КОСМОНАВТЫ

5 марта 1982 года спускаемый аппарат миссии «Венера-14» совершил успешную посадку на поверхность одноименной планеты. Он проработал 57 минут, успев передать цветную панораму окружающей местности.

В 2014 году, после 10-летнего полета на расстояние свыше 500 миллионов километров от Земли исследовательский робот «Фила» европейского научного космического зонда «Розетта» впервые в мире совершил успешную посадку на ядро кометы 67P Чурюмова–Герасименко. Зонд «Розетта» был запущен 2 марта 2004 года. При перелете для ускорения он использовал гравитационные поля Земли и Марса.