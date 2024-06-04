Китайский зонд успешно собрал грунт с обратной стороны Луны

Китайский зонд «Чанъэ-6» успешно собрал два килограмма грунта с обратной стороны Луны и направляется с ним к Земле. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Уникальность данной миссии заключается в том, что ранее никто не собирал образцы грунта с обратной стороны Луны.

Отмечается, что «Чанъэ-6» взлетел с поверхности Луны утром 4 июня. Он уже вышел на заданную орбиту вокруг спутника Земли и направляется к нашей планете.

Напомним, что китайский зонд прилунился в самом большом из известных лунных кратеров — в бассейне Южный полюс — Эйткен 2 июня. Это стало шестой миссией Китая в рамках программы исследования Луны.