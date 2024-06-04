В правилах Google нашли пункт, разрешающий ей отбирать чужие смартфоны

Компания Google может отбирать у владельцев смартфон с неофициальными запчастями
Компания Google может отобрать смартфон, если при его ремонте использовались неофициальные запчасти. Об этом сообщает портал Android Authority со ссылкой на документ Google.
«Представьте себе, что вы отправляете свой телефон на ремонт и вам его не возвращают», — заявил журналист Луис Россманн, который обнаружил соответствующие требования.
В мае стало известно, что компания Samsung тоже применяет подобную практику. Однако ни в отношении смартфонов Pixel, ни в случае Samsung подобных проблем пока не возникало.
Документ с таким правилом со стороны Google привлек внимание только в начале июня 2024 года, хотя требование действует еще с 19 июля 2023 года.
Как сообщает Android Authority, решение Google и Samsung выглядит странным, учитывая, что устройства обоих брендов поддерживают программу самостоятельного ремонта. Часто официальные детали стоят дороже, чем полностью идентичные аналоги от сторонних производителей. Из-за этого пользователи могут покупать несертифицированные детали. Если такие устройства попадут в авторизованный сервисный центр, их могут изъять.