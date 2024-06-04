Древнейшие обитатели Земли обнаружены живыми

В Саудовской Аравии междисциплинарная группа ученых обнаружила строматолиты - организмы, которые принято считать самыми ранними геологическими свидетельствами жизни на Земле. Они появились почти 3,5 миллиарда лет.

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Об открытии со ссылкой на Геологическое общество Америки сообщает Phys.org. Строматолиты - это биотические структуры, состоящие из водорослей. Они растут "ковром", тянутся к солнечному свету и выделяют в осадок карбонаты.

Строматолиты появились около 3,48 миллиарда лет назад и на протяжении примерно 3 миллиардов лет доминировали на планете. Возможно, это были единственные живые существа на Земле в тот период времени.

Именно строматолиты, согласно общепринятой теории, внесли свой вклад в так называемое Великое событие оксигенации, в результате которого состав атмосферы нашей планеты кардинально изменился и оказался насыщен кислородом.

Наличие кислорода сделало эти водоросли доминантами в архейской и ранней протерозойской среде, но свое значение они утратили с постепенным развитием других живых организмов, приспособивших свой метаболизм к насыщенной кислородом атмосфере.

Однако они полностью не вымерли, о чем свидетельствует новое открытие. Живые строматолиты были обнаружены на острове Шейбара, на северо-восточном шельфе Красного моря в Саудовской Аравии. Ранее небольшую колонию строматолитов находили только на Багамах.

Как поясняет Фолькер Варенкамп, автор нового исследования, остров Шейбара представляет собой зону с регулярно чередующимися условиями увлажнения и засыхания, а также с резкими колебаниями температуры от плюс 8 до плюс 48 градусов и выше по Цельсию.

Саудовские строматолиты оказались маленькими, около 15 сантиметров в поперечнике. Поэтому их трудно обнаружить, не увидишь, пока не подойдешь к ним очень близко. Всего на острове Шейбара имеется несколько сотен строматолитов, и они отличаются друг от друга.

Некоторые из них представляют собой "идеальные примеры из учебников", другие - более листовидные, с невысоким рельефом. Последние, предполагает Варенкамп, могут представлять собой молодые строматолиты, ведь наука пока точно не знает, как на заре своей жизни выглядят такие водоросли.

Полностью исследование опубликовано в журнале Geology.