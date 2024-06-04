Назван размер ущерба от IT-преступлений в РФ за полтора года

Ущерб от IT-преступлений в России за полтора года превысил 210 миллиардов рублей. Об этом сообщил глава МВД Владимир Колокольцев, передает «Интерфакс».

Он отметил, что с 2020 года число преступлений в сфере информационных технологий увеличилось на треть, их доля приближается к 40%.

«Существенным является размер причиненного ущерба. Суммарно за 2023 год и четыре месяца текущего года он превысил 210 миллиардов рублей», — сказал Колокольцев.



По его словам, в 2023 году от IT-мошенничества пострадали полмиллиона человек, из которых каждый четвертый — пенсионер. В 2024 году их жертвами стали более 40 тысяч граждан преклонного возраста.

Также Колокольцев указал, что МВД фиксирует всплеск фактов неправомерного доступа к компьютерной информации — в 2020 году этот показатель не превышал 1%, а сейчас это каждое восьмое IT-преступление.