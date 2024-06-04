Ученые придумали, как заряжать смартфон от 0 до 100% за 1 минуту

Исследователи из Университета Колорадо (США) предложили революционную разработку — использовать суперконденсаторы вместо аккумуляторов в мобильных устройствах.

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Благодаря этому открытию зарядка смартфона от 0 до 100% будет занимать всего 1 минуту, а электромобиля – 10 минут.

Суперконденсаторы обладают рядом преимуществ перед традиционными аккумуляторами:

КПД: У суперконденсаторов он составляет 99%, а у аккумуляторов – 90%. Скорость зарядки: За счет отсутствия необходимости в преобразовании энергии, зарядка происходит в разы быстрее. Износостойкость: Суперконденсаторы выдерживают больше циклов зарядки/разрядки, чем аккумуляторы.

Главной задачей на данный момент является адаптация технологии суперконденсаторов для использования в устройствах хранения энергии.

Но потенциал у этой разработки огромный, и она может стать настоящим прорывом в сфере мобильных технологий.