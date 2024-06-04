Как вернуть классический «Проводник» без вкладок в Windows 11

Многим пользователям Windows 11 полюбился классический «Проводник» из Windows 10.

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Обновленная версия с вкладками и новым дизайном, в свою очередь, не всем пришлась по душе. К счастью, есть способ вернуть старый «Проводник» без необходимости отката до Windows 10.

Имеется сразу два простых метода. Первый — через панель управления:

Нажмите Win + R, чтобы открыть окно «Выполнить». Введите Control и нажмите Enter. В панели управления нажмите стрелку вверх в адресной строке. Откроется классический «Проводник» без вкладок.

Через меню «Пуск»:

Откройте меню «Пуск» и найдите «Служебные программы Windows». Запустите «Проводник». Откроется классический «Проводник» без вкладок.

Стоит отметить, что можно одновременно использовать как новый, так и старый «Проводник». Это удобно для сравнения или работы с несколькими папками одновременно.