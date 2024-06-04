Эксперт рассказала, возможно ли украсть данные с помощью SIM-карты

Информация о возможности кражи данных с помощью SIM-карты не соответствует действительности. Об этом заявила генеральный директор Центра развития компетенций по информационной безопасности «Амитэкс» Анна Митрохина, передает RuNews24.ru.

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Многочисленные предупреждения о легкости хищения информации при помощи сим-карт появились в последнее время.

Митрохина пояснила, что практически невозможно похитить конфиденциальные данные пользователя при помощи его SIM-карты, даже если она была утеряна или заблокирована. Такие сообщения могут распространяться самими мошенниками с целью запугать пользователей и предложить им свою «помощь», указала специалист.

Она заявила, что списать деньги с банковских счетов через чужую SIM-карту крайне сложно, поскольку есть множество способов проверить операцию на легитимность. В частности, проверяют марку, модель и серийный номер устройства, через который идет транcакция.

По данным финансового маркетплейса «Выберу.ру», в России 29% опрошенных родителей сообщили, что их дети столкнулись с финансовыми мошенниками в период контрольных и экзаменов.