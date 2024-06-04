В сеть утекли подробности камеры флагманского OnePlus 13

Инсайдеры поделились свежей порцией информации о грядущем флагмане OnePlus — OnePlus 13.

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Смартфон, судя по актуальным слухам, получит тройную камеру с тремя 50-мегапиксельными сенсорами: основным, сверхширокоугольным и телеобъективом.

Телеобъектив, как и у OnePlus 12, будет иметь 3-кратный оптический зум, но с «улучшениями» (возможно, увеличенный сенсор). Оптимизацией снимков, как и прежде, займется Hasselblad.

Смартфон будет работать на Snapdragon 8 Gen 4, который ожидается в октябре, и получит более емкую батарею на 6000 мАч (против 5400 мАч у OnePlus 12).

Поддержка 100-ваттной проводной зарядки, скорее всего, будет, а вот беспроводная зарядка, возможно, исчезнет. Ожидаемый выход OnePlus 13 – октябрь 2024 года.