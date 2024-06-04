Найден крупнейший в мире наскальный рисунок

Международная группа ученых из Великобритании и Колумбии обнаружила серию наскальных рисунков в регионе на границе Колумбии и Венесуэлы. Среди произведений древнего творчества оказалось монументальное изображение змеи длиной 42 метра — самое крупное в своем роде на настоящий момент. Исследование опубликовано в научном журнале Antiquity.

© Cambridge University

«Нигде больше в мире мы не видим наскальных изображений такого размера», — отметил ведущий автор работы Филипп Ририс из Борнмутского университета в Англии.



По словам археологов, они насчитали 14 памятников наскального искусства, расположенных на берегах рек Верхняя и Средняя Ориноко. Возраст этих работ составил около 2 тыс. лет.

Команда пока не знает, представители какого народа или культуры создали эти изображения. Однако ученые отметили повторяющиеся мотивы в изображениях удавов и анаконд. Крупные змеи играли важную роль в мифах и верованиях коренных жителей Южной Америки, подчеркнули специалисты.

Археологи зарегистрировали найденные объекты в органах национального наследия Колумбии и Венесуэлы. Исследователи хотят привлечь представителей коренных народов, чтобы обеспечить защиту памятников по мере того, как регион станет более открытым для туризма.