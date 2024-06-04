Обнаружен организм с крупнейшим геномом

Ученые Королевского ботанического сада Кью (RBG Kew) и Ботанического института Барселоны (IBB-CSIC) обнаружили папоротник Tmesipteris oblanceolata с крупнейшим геномом среди всех известных организмов. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале iScience.

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Новокаледонский вид вилочного папоротника Tmesipteris oblanceolata, произрастающий в Новой Каледонии, имеет геном размером 160,45 гигапары, что более чем в 50 раз превышает размер генома человека. Это открытие позволило ему занять первое место по величине генома среди всех организмов.

Для определения размера генома исследователи выделили ядра клеток и применили специальный краситель, связывающийся с ДНК. Оказалось, что ДНК одного клеточного ядра папоротника может достигать более 100 метров в длину, что значительно превышает предыдущий рекорд в 152 гигапар, установленный цветковым растением вороньим глазом японским Paris japonica.

Большие геномы, как правило, требуют больших клеток и медленного роста. Это ограничивает конкурентоспособность и способность к фотосинтезу, что может влиять на адаптацию к изменениям климата и повышает риск вымирания.