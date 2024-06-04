Бенчмарк Geekbench раскрыл новый планшет OnePlus Pad 2

Новый планшет OnePlus Pad 2 был обнаружен в базе данных бенчмарка Geekbench под кодовым именем OnePlus OPD2404.

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Согласно информации, устройство будет оснащено процессором Snapdragon 8 Gen 3 и работать под управлением Android 14.

Тестовый экземпляр, попавший в Geekbench, имел 8 ГБ оперативной памяти, хотя вероятно, что будут доступны и другие варианты объема памяти.

В одноядерном тесте планшет набрал 2103 балла, а в многоядерном — 6297 баллов. Эти результаты ниже, чем у некоторых других устройств на том же чипе, что может быть связано с тем, что тестировался предсерийный образец, и окончательная версия может показать лучшие результаты.

Другие характеристики планшета, согласно слухам, включают 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенного хранилища, а также 12.1-дюймовый IPS-экран с разрешением 2120p и пиковой яркостью 900 нит.

Также ожидается наличие 13-мегапиксельной основной камеры и 8-мегапиксельной фронтальной камеры.

Питаться устройство будет от аккумулятора емкостью 9510 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт.