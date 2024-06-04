Россияне рассказали о своем отношении к отечественной технике

Россияне готовы пользоваться отечественными ноутбуками и оценивают свой опыт в основном позитивно, говорится в исследовании российского IT-холдинга Fplus, поступившем в «Газету.Ru». Компания провела опрос с целью выяснить, какие критерии влияют на выбор ноутбука.

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Согласно исследованию, о существовании российских ноутбуков знают 68% участников опроса. Почти столько же респондентов (66%) выразили доверие к отечественным маркам в целом. Полностью доверяют российским ноутбукам 21%, а 42% не против их использования, но степень лояльности зависит от конкретной модели. При этом 41% не может назвать конкретные марки.

Критерии выбора зависят от цены ноутбука (86%). Большинство респондентов считают приемлемой ценовую категорию в диапазоне 20–40 тыс. руб. (45%) или 40–50 тыс. руб. (34%). Вторым по важности критерием является мощность (70%), а емкость аккумулятора — третья важная характеристика (54%). Бренд играет роль только для 33% опрошенных, а место сборки — наименее значимый фактор (25%).

При выборе российской модели главными критериями также остаются цена (65%) и привлекательные характеристики по сравнению с зарубежными моделями (63%). Другие причины включают поддержку отечественного производителя (27%) и опасения остаться без сервисной поддержки со стороны западных поставщиков (27%).

Участники опроса также назвали и преимущества российских марок. По мнению 44% респондентов, основной плюс отечественных моделей — это гарантированная техподдержка. Другие преимущества включают выгодную цену (45%), доступность комплектующих (44%) и наличие сервисных центров в каждом городе (41%).