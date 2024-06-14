Как понять, что вашу веб-камеру взломали?

Привычка заклеивать веб-камеры изолентой — не паранойя, а, к сожалению, вполне резонная мера предосторожности. Злоумышленники действительно могут получить доступ к камере на вашем компьютере, поэтому всегда важно быть начеку. Портал howtogeek.com рассказал, как понять, что веб-камеру могли взломать.

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Индикатор внезапно включается сам по себе

Самый очевидный признак того, что веб-камера может быть взломана — это внезапное мигание индикатора. Как правило, светодиод рядом с объективом включается при использовании камеры. Если вы заметили, что он загорелся, когда вы не пользуетесь веб-камерой, то, вероятно, за вами следят. Но сразу предупредим: на некоторых моделях камер этот светодиод управляется приложениями и драйверами. Иногда злоумышленники взламывают их, чтобы держать индикатор отключенным.

Веб-камера используется какими-либо программами

Иногда при попытке включить веб-камеру можно получить уведомление, что она используется каким-то другим приложением. Проверьте, какие именно программы могут задействовать камеру — например, утилиты для конференцсвязи. Если же вы не можете найти активные приложения, но система все равно говорит о том, что веб-камера используется, то вас могли взломать.

Чтобы посмотреть, какие приложения имеют доступ к камере, перейдите в настройки Windows и откройте меню «Конфиденциальность». Найдите вкладку с параметрами веб-камеры и пролистайте список программ, имеющих доступ к камере. Здесь же вы можете отозвать разрешения.

Подозрительные процессы

Злоумышленники могут получить удаленный доступ к веб-камере и без использования каких-то шпионских программ, из-за чего обнаружить факт взлома тяжелее. Хорошая новость в том, что Windows позволяет отследить активность камеры и проверить, какие системные процессы используют устройство.

Откройте диспетчер устройств.

Найдите в списке свою веб-камеру.

Раскройте информацию об устройстве.

Перейдите на вкладку «Сведения».

Нажмите на выпадающий список и выберите опцию «Имя объекта физического устройства». Скопируйте его.

Загрузите утилиту Process Explorer с сайта Microsoft и запустите ее.

Нажмите Find — Find Handle or DLL.

Вставьте скопированное имя объекта и нажмите Search.

Программа покажет список всех процессов, использующих веб-камеру. Если вы заметите какой-то подозрительный, закройте его.

Проверьте хранилище снимков веб-камеры

Большинство злоумышленников стараются не оставлять за собой следы взлома, но, возможно, в папке, где сохраняются снимки камеры, есть фотографии или видео, которые они сделали. Откройте ее и посмотрите, нет ли там файлов, которые вы не узнаете.

Отключите веб-камеру в настройках системы

Наконец, последний метод — это отключение веб-камеры в настройках устройств. Перейдите в настройки Windows, откройте меню Bluetooth и подключенных устройств, после чего найдите в списке веб-камеру и отключите ее. Периодически проверяйте, остается ли она отключенной — если нет, то, возможно, вас взломали.