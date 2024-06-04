«Фабрики роботов» в 10 раз ускорят исследование и разработку новых материалов на юге России

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По данным РБК Юг и Северный Кавказ, роботизированные станции построены на территории Ростовской области. Научный руководитель направления «Науки о материалах и синхротронно-нейтронные исследования» ЮФУ Александр Солдатов уточнил механизм работы будущих технологических кластеров.

«Такие «фабрики» — это установки для ускоренного синтеза, которые мы изготавливаем и передаем заказчикам. Ожидается, что применение этих микрофлюидных установок позволит ускорить разработку материалов как минимум в 10 раз», — сообщил ученый.

Проект предполагает ввод специализированных роботизированных станций под контролем искусственного интеллекта (ИИ). Разработка матбазы идет в рамках федеральной научно-технической программы «Синхротронные и нейтронные исследования». Конечная цель - исследование и получение новых материалов.

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