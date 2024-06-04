Google уличили в наглой слежке за людьми

Корпорация Google в течение нескольких лет собирала личные данные пользователей и даже записывала голоса детей. Об этом сообщает портал 404 Media со ссылкой на внутреннюю базу данных Google.

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Согласно данным, представленным в этой базе, с 2013 по 2018 годы сотрудники Google зафиксировали тысячи случаев хранения и использования личных данных пользователей. Например, один из инцидентов связан с хранением электронных писем пользователей, о чем они даже не подозревали.

Кроме того, в документах упоминается о раскрытии адресов пользователей Waze, показе рекомендаций на YouTube на основе удаленной истории просмотра и раскрытии адресов электронной почты более миллиона пользователей (включая детей) в обучающем приложении Socratic.

Представитель Google подтвердил часть информации журналистам Daily Mail, но объяснил, что отчёты устарели, поскольку они были составлены шесть лет назад.

Четыре года назад в США был подан иск на материнскую компанию Google — Alphabet Inc. Корпорацию обвинили в слежке за пользователями различных приложений, даже когда разрешения на это были отключены. Сбор данных осуществлялся даже в режиме «Инкогнито» в браузере.