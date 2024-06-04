На Иссык-Куле нашли останки мамонта

В Ак-Суйском районе Иссык-Кульской области Кыргызстана были обнаружены останки мамонта. Находку сделали во время карьерных работ в пойме реки Жыргалан.

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Как рассказали в министерстве культуры КР, бивень и нижняя челюсть вымершего тысячи лет назад животного находились на расстоянии 150 метров друг от друга в гравийных отложениях на глубине от трех до пяти метров от поверхности.

По словам прибывших на место археологов, кости недолго остаются в первоначальном виде и быстро рассыпаются под воздействием солнечных лучей. Все, что удастся извлечь, будет изучено и затем передано в республиканский музей.