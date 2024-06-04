Российскую нейросеть хотят использовать в такси за рубежом

Отечественную систему распознавания лиц намерены внедрить в работу агрегатора такси Ego в Саудовской Аравии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на гендиректора компании NtechLab, разработавшей нейросеть, Алексея Паламарчука.

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Отмечается, что для распознавания лиц будет использоваться видеоаналитика. Чтобы пройти проверку, водитель такси должен будет записать секундное видео и отправить его искусственному интеллекту.

«Искусственный интеллект трудно обмануть. Алгоритмы искусственного интеллекта в состоянии отличить реального владельца аккаунта от мошенника и даже от силиконовой маски с его лицом», — подчеркнул Паламарчук.

В Ego при этом уточнили, что технологию также могут внедрить в работу такси в Египте и Марокко.

NtechLab, основанная в 2015 году, является разработчиком технологий распознавания лиц, силуэтов людей, а также автомобилей и номерных знаков. Продукция компании успешно применяется в более чем 30 регионах России и 30 странах мира. Штаб-квартира NtechLab находится в Москве.

Летом прошлого года сообщалось, что NtechLab успешно внедрила систему распознавания лиц в 220 городах Индии.