В сети появились первые живые фото неанонсированного Realme GT6

Накануне Realme объявила дату анонса Realme GT6, который станет первым представителем GT-серии на глобальном рынке за долгое время.
Наши коллеги из Mobiltelefon.ru поделились первыми живыми фото Realme GT6, предоставив предварительный взгляд на новинку.
Хотя внешне устройство напоминает ранее вышедшие Realme GT Neo 6 и Neo 6 SE для китайского рынка, версия для глобальных продаж имеет несколько важных улучшений.
Одним из заметных изменений является замена пластиковой крышки на стеклянную, что придает телефону более премиальный вид. Кроме того, добавлена третья камера – телевик, который дополняет основную камеру и широкоугольный объектив.
Ожидается, что полный обзор устройства будет доступен после официальной презентации, запланированной на 20 июня.