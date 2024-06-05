В сети появились первые живые фото неанонсированного Realme GT6

Накануне Realme объявила дату анонса Realme GT6, который станет первым представителем GT-серии на глобальном рынке за долгое время.

© Ferra.ru

Наши коллеги из Mobiltelefon.ru поделились первыми живыми фото Realme GT6, предоставив предварительный взгляд на новинку.

Хотя внешне устройство напоминает ранее вышедшие Realme GT Neo 6 и Neo 6 SE для китайского рынка, версия для глобальных продаж имеет несколько важных улучшений.

© Mobiltelefon.ru

© Mobiltelefon.ru

© Mobiltelefon.ru

Одним из заметных изменений является замена пластиковой крышки на стеклянную, что придает телефону более премиальный вид. Кроме того, добавлена третья камера – телевик, который дополняет основную камеру и широкоугольный объектив.

Ожидается, что полный обзор устройства будет доступен после официальной презентации, запланированной на 20 июня.