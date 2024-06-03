Стало известно, почему древние акулы отрастили длинные плавники

Современные акулы, которые плавают в открытой воде, обладают длинными грудными плавниками. Теперь ученые выяснили, что впервые эта особенность появилась 93 млн лет назад. В то время в атмосфере увеличилось содержание углекислого газа, поэтому часть акул увеличила свои грудные плавники. Так их плавание стало более энергоэффективным. Исследование опубликовано в журнале Current Biology.

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Акулы — одна из самых древних групп животных на нашей планете. Древнейшие представители появились 450-420 млн лет назад. С тех пор акулы пережили страшнейшие катастрофы в истории планеты — пермское вымирание (при котором погибло около 96% морских видов), мел-палеогеновое вымирание (уничтожившее динозавров) и многие другие события.

Хотя акулы как группа и пережили эти вымирания, многие виды исчезли. Ученые решили выяснить, как появились современные представители отряда и какие эволюционные события их сформировали. Для этого ученые проанализировали длину тела и плавников более чем 500 современных и окаменелых видов акул.

«Грудные плавники являются важной структурой, сравнимой с нашими руками. Проанализировав огромный набор данных, мы увидели, что эти плавники меняли форму по мере того, как акулы расширяли свою среду обитания со дна в открытый океан», — рассказал Филипп Стернес из Калифорнийского университета в Риверсайде.

Сегодня акул условно можно разделить на две группы. Первые живут вблизи океанического дна, тогда как вторые плавают в открытой воде. Ко второй группе относится всего 13% современных акул. Именно для второй группы более характерны длинные грудные плавники.

Длинные плавники помогают акулам двигаться быстрее и с меньшими затратами энергии. Поэтому, вероятно, плавающие в открытой воде акулы отрастили их как раз ради энергоэффективности и скорости передвижения. Это также согласуется с климатическими данными. Примерно 93 млн лет назад в атмосфере значительно повысилось количество углекислого газа, в результате чего климат потеплел. Вероятно, акулам стало сложнее дышать и получать энергию. Поэтому они и отрастили более энергоэффективные длинные плавники.

Ученые отмечают, что данные о реакции акул на тепло полезны, но не помогут предсказать поведение рыб сегодня. Многие тропические виды, такие как тигровые и тупорылые акулы, уже мигрируют на север.