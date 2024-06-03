Канадский ученый заявил, что ему запретили исследовать загадочное заболевание

Один из ведущих ученых Канады Майкл Култхарт заявил, что ему запретили исследовать загадочное заболевание головного мозга в провинции Нью-Брансуик. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на просмотренные электронные письма.

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По данным издания, в 2021 году в провинции Нью-Брансуик был зафиксирован неизвестный неврологический синдром. На данный момент от него страдает более 200 человек. Среди симптомов заболевания значатся слюнотечение и ощущение ползающих по коже насекомых. Однако через год независимый комитет установил, что пациентам поставили неверный диагноз и на самом деле они страдают от рака и деменции.

При этом, по мнению Култхарта, заболевание нельзя вписать в «поверхностные парадигмы» диагностической патологии, а сложность проблемы дала политикам «лазейку» и позволила закрыть для ученых возможность исследовать заболевание. Он указал, что воздействие окружающей среды запускает или ускоряет различные нейродегенеративные синдромы у людей, восприимчивых к различным заболеваниям, связанных с неправильным сворачиванием белков.

«Мне запретили исследовать загадочное заболевание головного мозга в провинции Нью-Брансуик, при этом более 200 человек, страдающих им, испытывают необъяснимое неврологическое ухудшение. Я верю, что правда со временем заявит о себе, но пока все, что мы можем сделать продолжать собирать информацию о случаях, которые поступают к нам в качестве подозреваемых прионных заболеваний», — отметил Култхарт.

Также The Guardian пообщался с женщиной, которая столкнулась с этим загадочным заболеванием. Она заявила, что не получила никакой помощи с того момента, как заболевание не признали чем-то новым, хотя ее состояние продолжает прогрессировать.