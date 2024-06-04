Microsoft за две недели отключила от своих сервисов половину российских организаций

Корпорация Microsoft с 15 мая отключила подписки на свои облачные сервисы более чем у половины российских организаций, сообщили представители ГК Softline в телеграм-канале для своих клиентов. Вице-президент Softline Андрей Благоразумов в комментарии для ТАСС заверил, что для российского ИТ-рынка это дает возможности для продаж.

"На сегодняшний день с ограничением от вендора столкнулись более половины организаций, зарегистрированных на территории Российской Федерации", - сообщили представители компании. Сколько именно компаний имеются в виду они не уточнили. Статус подписок для затронутых компаний, а именно на продукты Visio Online, Project Online и Power BI теперь "приостановленный", они не доступны для использования.

"Это (отключения - прим. ТАСС) дает российскому IT-рынку возможности для продажи отечественных продуктов", - сказал ТАСС, в свою очередь, Благоразумов. Но он добавил, что не подпавшие под ограничения подписки на продукты продолжают быть доступными для использования - ограничений в функциональности нет.

О блокировке

Блокировка облачных продуктов началась в середине мая, хотя изначально должна была произойти 20 марта. Softline уже в марте опубликовала примерный список IT-решений к блокировке - около 50 продуктов, но подписки на большую часть из них корпорация оставила. Имеются в виду подписки корпоративных клиентов - продукты российских физлиц отключать не планируется.

Сами же ограничения объясняются 12-м пакетом санкций ЕС против России от 19 декабря 2023 года. Он запретил поставку в Россию программного обеспечения для бизнес-аналитики и других продуктов.