Стало известно, как наследовалась власть у кельтов

Ученые обнаружили, что кельтские вожди, похороненные в середине I тыс. до н.э. в разных курганах, были близкими родственниками. Это подтверждает, что у древних кельтов на территории Германии существовал принцип биологического наследования политической власти. Исследование опубликовано в журнале Nature Human Behaviour.

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Курганы Эбердинген-Хохдорф (Хохдорфская гробница) и Асперг-Графенбюль — одни из самых богатых захоронений древней Германии. Они датируются примерно 530 годом до н.э. Курганы расположены на юге страны в земле Баден-Вюртемберг примерно в 10 километрах друг от друга. Археологи находили в этих захоронениях останки вождей местных кельтских племен, которые были погребены с золотыми украшениями и бронзовыми сосудами, а также других людей.

Команда ученых проанализировала останки вождей, погребенных в курганах Эбердинген-Хохдорф и Асперг-Графенбюль. Генетики изучили зубы и кости, а также секвенировали ДНК в общей сложности 31 человека.

Оказалось, что погребенные вожди были очень близкими родственниками. Наиболее вероятная связь — дядя и племянник. Скорее всего, сестра вождя из Хохдорфа была матерью вождя из Асперга.

Открытие подтверждает, что политическая власть в кельтских племенах Германии наследовалась по биологическому принципу. Вероятно, это можно сравнить с более поздними королевскими династиями.