Что такое Dolby Atmos и как работает объемный звук

Название Dolby Atmos знакомо почти каждому, кто хоть раз был в кинотеатре, но мало кто знает, что это такое и как оно работает. Не проблема — портал makeuseof.com рассказал все, что нужно знать о технологии объемного звука.

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Что такое Dolby Atmos

Dolby Atmos — технология объемного звука, разработанная Dolby Lavoratories. Она создает иллюзию трехмерных объектов при помощи верхних каналов аудио и четко размещенных звуков: в результате звучание получается таким, каким оно было бы в реальном окружении из фильма.

В отличие от прочих форм объемного звука, Dolby Atmos конфигурирует аудио как объекты. Благодаря этому звучание не ограничивается базовыми каналами: оно не просто движется по вертикали или горизонтали, но существует в виртуальном окружении. Из-за этого Dolby Atmos чаще всего применяется в кинотеатрах, где опыт от просмотра фильма будет совсем иным.

Доступен ли Dolby Atmos для домашнего кинотеатра

Да, Dolby Atmos можно пользоваться и дома. Технология задействует максимум 64 динамика, но для домашних кинотеатров это число в два раза ниже — всего 32. Помимо этого, объемный звук потребует аудиовизуальный ресивер: он необходим для интеграции динамиков в цельную систему. Конечно, звук будет не таким точным, как в полноценном кинотеатре, но тем не менее. Можно даже ограничиться лишь четырьмя динамиками — это минимум, рекомендованный разработчиком технологии.

Чем Dolby Atmos отличается от формата lossless

Lossless-звук акцентирует качество звуковой дорожки, и он применяется не только в объемном звуке. Dolby Atmos же фокусируется на объемности звучания, благодаря чему трек получается более адаптируемым. К тому же, ничто не мешает lossless-дорожке поддерживать Dolby Atmos — не факт, что придется выбирать одно из двух.

Недостатки Dolby Atmos

Dolby Atmos изменила правила игры для коммерческих развлечений, однако в рамках домашних кинотеатров технология используется не так широко. Как и все высококачественные звуковые системы, эффект Dolby Atmos зиждется на правильном размещении множества динамиков. Без опыта или помощи профессионального звукоинженера добиться 100% эффективности звука достаточно тяжело.